Нарколог Сергей Полятыкин нашел у Михаила Ефремова признаки алкогольной зависимости





В последние годы Михаил Ефремов не раз попадал в скандалы, связанные с его поведением в нетрезвом состоянии. Сам актер не комментирует эти ситуации, однако обсуждение данной темы в обществе ведется постоянно. Даже на 56 день рождения артиста появился комментарий психиатра-нарколога Сергея Полятыкина, заявившего, что у знаменитости есть признаки зависимости.По словам специалиста, у этого заболевания есть вполне четкое описание, позволяющее поставить человеку диагноз. Психиатр-нарколог напомнил, что Михаил Ефремов не раз оказывался на людях в состоянии алкогольного опьянения и не мог следить за собой. Это происходит, когда человек перестает контролировать количество выпитого спиртного, а также не понимает, как он влияет на окружающий мир.Сергей Полятыкин обратил внимание на то, что такой симптом алкогольной зависимости имеет четкое название: «Утрата ситуационного и количественного контроля». Многие скандалы с Михаилом Ефремовым попадают под подобное описание. Особенно подозрительно то, что актер ведет себя так, являясь известным человеком, которого знает вся страна, сообщает издание bimru.ru.