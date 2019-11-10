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Нарколог Сергей Полятыкин нашел у Михаила Ефремова признаки алкогольной зависимости

Психиатр-нарколог Сергей Полятыкин в честь 56 дня рождения Михаила Ефремова прокомментировал состояние его здоровья. Специалист нашел у прославленного артиста признаки алкогольной зависимости и отметил, что проблема действительно существует.
Нарколог Сергей Полятыкин нашел у Михаила Ефремова признаки алкогольной зависимости

В последние годы Михаил Ефремов не раз попадал в скандалы, связанные с его поведением в нетрезвом состоянии. Сам актер не комментирует эти ситуации, однако обсуждение данной темы в обществе ведется постоянно. Даже на 56 день рождения артиста появился комментарий психиатра-нарколога Сергея Полятыкина, заявившего, что у знаменитости есть признаки зависимости.

По словам специалиста, у этого заболевания есть вполне четкое описание, позволяющее поставить человеку диагноз. Психиатр-нарколог напомнил, что Михаил Ефремов не раз оказывался на людях в состоянии алкогольного опьянения и не мог следить за собой. Это происходит, когда человек перестает контролировать количество выпитого спиртного, а также не понимает, как он влияет на окружающий мир.

Сергей Полятыкин обратил внимание на то, что такой симптом алкогольной зависимости имеет четкое название: «Утрата ситуационного и количественного контроля». Многие скандалы с Михаилом Ефремовым попадают под подобное описание. Особенно подозрительно то, что актер ведет себя так, являясь известным человеком, которого знает вся страна, сообщает издание bimru.ru.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:06

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