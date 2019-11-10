Алена Краснова рассказала о возможном пополнении в семье

Невестка Кристины Орбакайте сделала предложение подписчикам в соцсети Instagram поучаствовать в своеобразном конкурсе. Он состоял в отгадывании фактов о фотомодели. В списке были бытовые темы, вроде образования, первой встречи с супругом, наличии сестер или братьев, а также относительно "пополнения в семье". Поклонники тут же принялись рассуждать о возможной беременности жены Никиты Преснякова. Через некоторое время знаменитость перечислила, что было вымыслом, а что реальностью.Касательно вопроса о будущем ребенке, Краснова ушла от ответа, высказавшись о том, что её пока рано поздравлять в этом смысле. Взамен этого, знаменитость рассказала о проблемах с школьной математикой и отсутствии каких-либо переломов в детстве. Модель упомянула в интервью одному российскому изданию, что они с мужем пока не готовы заводить детей. Кристина Орбакайте, напротив, говорила о желании иметь внуков и просила сына с невесткой поторопиться.