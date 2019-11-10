Кейт Миддлтон обсудила запуск благотворительного шоу c директором BBC





Общение Кейт Миддлтон и Тони Холла должно было проходить в секретной обстановке, но скрыть визит герцогини Кембриджской не удалось. Ричард Иден, являющийся королевским репортером, решил взять интервью у собеседника члена королевской семьи. Руководитель организации во время беседы был краток, отмечая, что тема разговора была посвящена благотворительному телепроекту.Стоит отметить, что в последнее время венценосные особы стали чаще обращать свое внимание на ТВ. Ранее принц Гарри помогал американской телеведущей Опре Уинфри в создании документального сериала, в котором рассказывается о проблемах ментального здоровья.