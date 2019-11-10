Лолита посмеялась над размером мужского достоинства Александра Цекало





Лолита стала участницей программы «Секрет на миллион», в ходе которой она откровенно ответила на многие вопросы телеведущей Леры Кудрявцевой. Одна из тем обсуждения касалась бывшего мужа певицы Александра Цекало, недавно сыгравшего свадьбу с художницей и актрисой Дариной Эрвин. Она известна тем, что рисует картины с мужскими и женскими интимными местами, а затем выкладывает их в Instagram.Из-за этого многих поклонников звездных супругов интересует вопрос, есть ли возможность на одной из работ художницы увидеть мужское достоинство Александра Цекало. Обсуждая эту тему Лолита рассмеялась и заявила, что подобных откровений на рисунках Дарины Эрвин ждать не стоит. Певица со смехом отметила, что супруга режиссера скорее выдает желаемое за действительное.Также Лолита рассказала, что сочувствует сестре Веры Брежневой, ведь раньше она была замужем за Александром Цекало. Певица заявила, что супруг постоянно изменял жене, и, по ее мнению, это бы никогда не закончилось. Именно поэтому звезда считает, что Виктории Галушко стоит радоваться, что эти отношения закончились, ведь они делали ее несчастной.