Регина Тодоренко приехала на отдых в родную Одессу

Регина Тодоренко вполне заслуживает звания любительницы путешествий. Несмотря на недавнее посещении Сицилии, звезда решила отправиться на малую родину в Одессу. 29-летняя телеведущая проводит ноябрьские выходные в одиночку, поскольку Влад Топалов находится в рабочих разъездах, а недавно побывал на концерте Сергея Лазарева. Что касается жены известного музыканта, то она поделилась фотографиями в соцсети Instagram с курортного города. Из-за плотного графика супругам редко удается выбраться в поездку, что подтверждается последним концертом Топалова в столичной ВТБ-арене в рамках шоу N-tour.Известно, что Тодоренко и Топалов занимаются воспитанием 11-месячного Майкла. Малыш каким-то образом поспособствовал созданию программы "Пятница с Региной", поскольку съемки проводятся в доме знаменитости. Это позволяет экс-ведущей "Орел и Решка" совмещать профессиональное рвение с семейными обязанностями. Тем более, что артистка имела возможность пару дней тому назад вести эфир программы "Танцы со звёздами". Регина Тодоренко призналась, что последний раз была ответственной за проведение шоу еще в 2010, поэтому подвернувшийся случай для неё был настоящим счастьем.