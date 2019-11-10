Звезда "Дом-2" Яна Шевцова вышла замуж





Яна Шевцова была одной из самых дерзких участниц проекта. Ее супругом стал 33-летний бизнесмен, которого зовут Виктор. Изначально молодожены планировали устроить пышную свадьбу с кучей гостей, но в итоге пригласили только самых близких.Праздновать бракосочетание молодожены собирались в октябре, но потом дату перенесли на ноябрь. Яна отметила, что родители ее возлюбленного серьезные люди, которые работают в полиции. По словам участницы, они ее приняли, как родную дочь, а также назвали обычными слухами все разговоры о поведении молодой особы.Вот только перед самой свадьбой с девушкой случилась неприятность и в Сети появилось фото, где видны побои на ее теле. Яна Шевцова предпочла отшутиться и заявила, что это был грим для Хэллоуина.