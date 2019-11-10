Экс-супруга Андрея Урганта впервые показала в Instagram сына Федю
Елена Романова, являющаяся экс супругой российского актера Андрея Урганта, впервые показала поклонникам сына. Она опубликовала в соцсети Instagram «нежные» снимки с Федей.
Елена Романова родила сына 30 сентября этого года. Бывшая возлюбленная Андрея Урганта не стала держать в секрете имя и пол ребенка, а спустя месяц приняла решение показать лицо малыша. На данном фото бизнес-леди держит наследника на руках, который смотрит прямо в объектив камеры.
Публикация за сутки набрала свыше 700 отметок «Нравится» и множество «восторженных» комментариев. Фолловеры отметили, что мальчик очень похож на маму. Они также пожелали Феди расти здоровым на радость родителям.
Елена Романова родила сына 30 сентября этого года. Бывшая возлюбленная Андрея Урганта не стала держать в секрете имя и пол ребенка, а спустя месяц приняла решение показать лицо малыша. На данном фото бизнес-леди держит наследника на руках, который смотрит прямо в объектив камеры.
Публикация за сутки набрала свыше 700 отметок «Нравится» и множество «восторженных» комментариев. Фолловеры отметили, что мальчик очень похож на маму. Они также пожелали Феди расти здоровым на радость родителям.