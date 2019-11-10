Экс-супруга Андрея Урганта впервые показала в Instagram сына Федю

Елена Романова родила сына 30 сентября этого года. Бывшая возлюбленная Андрея Урганта не стала держать в секрете имя и пол ребенка, а спустя месяц приняла решение показать лицо малыша. На данном фото бизнес-леди держит наследника на руках, который смотрит прямо в объектив камеры.Публикация за сутки набрала свыше 700 отметок «Нравится» и множество «восторженных» комментариев. Фолловеры отметили, что мальчик очень похож на маму. Они также пожелали Феди расти здоровым на радость родителям.