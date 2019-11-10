Певица Пелагея рассказала, почему отказалась смотреть новый сезон шоу “Голос”

В финальной программе шоу “Голос 60+” певица Пелагея отметила, что многолетнее участие в подобных программах ее утомило, поэтому она решила взять перерыв. В итоге новый сезон телевизионного вокального конкурса Первого канала проходит без участия артистки. Как известно, Пелагея была наставницей шоу 9 сезонов, потратив на него значительное количество времени и эмоций. Артистка считает, что в этом проекте важно показывать искренность и настоящую реакцию, но сейчас ей не хватает полного вакуума. Пелагея захотела максимально отдалиться от проекта, поэтому даже не пытается смотреть новые эпизоды.Звезда не отрицает, что может вернуться к программе, поскольку она стала частью ее жизни. На данный момент Пелагея выступает с гастролями, посещает телешоу и является членом жюри Высшей лиги КВН.