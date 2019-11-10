Вера Брежнева рассказала о своем гардеробе для гастролей

Несмотря на любовь Веры Брежневой к экстравагантным нарядам, она признается, что предпочитает повседневный стиль. Это относится исключительно к тем моментам, когда певица находится в неформальной обстановке. Как рассказала жена Валерия Меладзе в недавней публикации в соцсети Instagram, отправляясь в турне, у неё в чемодане находится всего несколько комфортных вещей. Среди них она выделяет леггинсы с худи или спортивный костюм. При этом она удивляется по поводу того, как девушкам в аэропорту и на вокзале всегда удается путешествовать "красивыми".Недавно звезда российской эстрады рассказала, что чувствует себя неловко и скованно, выходя на сцену в откровенной юбке. Она объясняет это наличием взрослой дочери и своим 37-летием. По её мнению, в таком возрасте следует выступать перед публикой в более сдержанном виде. Брежнева добавляет, что может себе позволить сниматься для обложки мужских журналов, поскольку называет фотографию произведением искусства. Это подтверждается недавними кадрами артистки для издания Elle, выпуск которого намечен на декабрь.