Житель Австралии выиграл 800 тысяч долларов после расставания с девушкой





Житель страны по имени Кенни находился в качестве зрителя на Мельбурнском кубке по лошадиным скачкам. В это время его возлюбленная заявила, что желает с ним расстаться. Пара начала выяснять отношения, в связи с чем он не сразу заметил, что первыми к финишу пришли именно те лошади, на которых он сделал ставку. Мужчина проверил свой профиль в тот момент, когда его бывшая возлюбленная вышла из казино. После беседы она решила задержаться, а он угощал ее напитками до конца вечера.По словам победителя, он потратит все призовые деньги на покупку жилья.