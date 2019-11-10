АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Житель Австралии выиграл 800 тысяч долларов после расставания с девушкой

Молодой человек из Австралии расстался с девушкой и по счастливой случайности буквально через минуту выиграл 800 тысяч долларов. Информацию сообщает информационный портал Daily Mail.

Житель страны по имени Кенни находился в качестве зрителя на Мельбурнском кубке по лошадиным скачкам. В это время его возлюбленная заявила, что желает с ним расстаться. Пара начала выяснять отношения, в связи с чем он не сразу заметил, что первыми к финишу пришли именно те лошади, на которых он сделал ставку. Мужчина проверил свой профиль в тот момент, когда его бывшая возлюбленная вышла из казино. После беседы она решила задержаться, а он угощал ее напитками до конца вечера.

По словам победителя, он потратит все призовые деньги на покупку жилья.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита посмеялась над размером мужского достоинства Александра…
Экс-супруга Андрея Урганта впервые показала в Instagram сына…
Эксперты развенчали распространенные мифы о…
Певица Пелагея рассказала, почему отказалась смотреть новый сезон шоу…
Звезда "Дом-2" Яна Шевцова вышла…
На Кубани произошло массовое отравление…
Житель Австралии выиграл 800 тысяч долларов после расставания с…
Вера Брежнева рассказала о своем гардеробе для…
Математики смогли рассчитать "формулу…
Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг информацию об операции…
Дмитрий Дмитренко может не быть отцом детей Ольги…
Aston Martin начала поставки возрожденной серии DB4 GT…
Звезду "Дом-2" Таню Мусульбес экстренно…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров устроил спектакль во время голосования "на…
В Китае обрадовавшаяся снегу панда устроила…
Генетики объяснили, почему у людей раньше была сопротивляемость к…
Названы простые способы предотвратить…
Ученые выяснили, какой вред наносят организму вещества в пищевых…
Прототип Harley-Davidson Pan America 2021 представлен на выставке EICMA…
Кристина Орбакайте рассказала об отношениях с…
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza вновь оказался…
«Ты это заслужила»: Яна Рудковская отреагировала на фото Юлии Барановской в платье…
Медики назвали первые симптомы проблем с щитовидной железой у…
«Вот это уровень»: Влад Топалов рассказал о своих впечатлениях от нового шоу Сергея…
Салон Genesis GV80 был запечатлен без…
Врачи дали рекомендации, как избавиться от…
Лолита Милявская показала шкатулку с кольцами от бывших мужей в программе “Секрет на…
Разработчик C++ подверг критике криптовалюту…
Леонид Якубович перенес небольшую операцию на…
Кейт Миддлтон и Меган Маркл были замечены на одном мероприятии впервые за четыре…
Изобретателю легендарного автомата Калашникова 10 ноября исполнилось бы 100…
Ученые назвали способ полюбить неприятный вкус полезных…
«У тебя в душе весна»: Филипп Киркоров попытался утешить жалующуюся на холода Аллу…
Врачи рассказали, чем опасно употребление тунца во время…
В США пожизненно осужденный заключенный просил освобождения из-за клинической…
Татьяна Навка показала улыбающуюся Анастасию Заворотнюк на фото команды «Navka…
В России внедрят систему поощрения аккуратных водителей в 2020…
Вице-премьер Украины Кулеба призвал граждан страны “научиться жить” рядом с…
На территории Африки обнаружен королевский…
Наталья Бочкарева призналась, что эмоции заставляют ее забывать о…
Просмотреть все новости