Математики смогли рассчитать "формулу счастья"





Восприятие личного благополучия в ближайшие 30 лет будет зависеть больше от социальных, чем от экономических факторов. Эти выводы были сделаны учеными, которые впервые применили математический подход к оценке понятия счастья. Исследование, проведенное канадскими и испанскими экспертами, предлагает альтернативный взгляд на будущее. Он основан не только на точных данных, но и на субъективных ощущениях, которым обычно уделяется мало внимания.Ученые применили динамическую статистическую модель, которая сочетает экономические переменные: ВВП на душу населения и среднюю продолжительность жизни с социальными факторами, вроде свободы, коррупции, щедрости и социальной поддержки. Эта модель отражает наиболее важные различия между странами. Исследователи смогли рассчитать сценарии возможных глобальных изменений в 2050 году.Результаты показали, что ожидаемый рост доходов лишь незначительно улучшит субъективную оценку собственного благополучия - не более 10% по сравнению с текущим состоянием. Напротив, сценарии, основанные на изменениях нематериальных ценностей, показывают значительное и положительное изменение до 30%. Ученые призывают к тому, чтобы эти результаты были приняты во внимание для будущих реформ, которые действительно необходимы обществу.