Aston Martin начала поставки возрожденной серии DB4 GT Zagato
Компании Aston Martin и Zagato начали поставки возрожденной легендарной серии Aston Martin DB4 GT Zagato. Среди новинок окажутся две модели, продающиеся исключительно вместе – DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, их общая стоимость составляет 6 млн фунтов.
Недавно представители компании Aston Martin заявили о том, что поставки первых экземпляров Aston Martin DB4 GT Zagato уже начались. Генеральный директор производителя отметил, что работать над возрождением легендарной серии было крайне приятно и бренд доволен полученным результатом. Всего было выпущено по 19 экземпляров каждой модели, все они были собраны вручную. Этим занимались 30 инженеров, на каждый автомобиль они тратили по 4,5 тысячи рабочих часов.
Под капотом возрожденной серии Aston Martin DB4 GT Zagato находится 4,7-литровый двигатель, выдающий 390 лошадиных сил. Стоит отметить, что оригинал комплектовался 3,7-литровым мотором. Автомобили имеют задний привод и 4-диапазонную «механику» с дифференциалом повышенного трения. Стоимость подобного комплекта составляет 6 млн фунтов или 510 млн рублей.
Напомним, впервые об возрождении серии DB4 GT Zagato Aston Martin заговорила 2 года назад. Тогда было принято решение выпустить обновленный вариант легендарной модели BD4 GT, вышедшей на рынок в 1960-х годах. Новые автомобили практически полностью воссоздают внешний вид оригинала.
Недавно представители компании Aston Martin заявили о том, что поставки первых экземпляров Aston Martin DB4 GT Zagato уже начались. Генеральный директор производителя отметил, что работать над возрождением легендарной серии было крайне приятно и бренд доволен полученным результатом. Всего было выпущено по 19 экземпляров каждой модели, все они были собраны вручную. Этим занимались 30 инженеров, на каждый автомобиль они тратили по 4,5 тысячи рабочих часов.
Под капотом возрожденной серии Aston Martin DB4 GT Zagato находится 4,7-литровый двигатель, выдающий 390 лошадиных сил. Стоит отметить, что оригинал комплектовался 3,7-литровым мотором. Автомобили имеют задний привод и 4-диапазонную «механику» с дифференциалом повышенного трения. Стоимость подобного комплекта составляет 6 млн фунтов или 510 млн рублей.
Напомним, впервые об возрождении серии DB4 GT Zagato Aston Martin заговорила 2 года назад. Тогда было принято решение выпустить обновленный вариант легендарной модели BD4 GT, вышедшей на рынок в 1960-х годах. Новые автомобили практически полностью воссоздают внешний вид оригинала.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:23