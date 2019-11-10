Звезда "Дом-2" Илья Яббаров устроил спектакль во время голосования "на вылет"

Стоит отметить, что в этот день Илья Яббаров и Андрей Черкасов работали на свадьбе. Когда, Илья вернулся на Поляну, то уже был в нетрезвом состоянии, но ему естественно не очень хотелось вылететь из шоу. Тогда он взял и устроил настоящий спектакль.Певец шансона сначала дал три тысячи Алене Рапунцель, чтобы она могла что-то купить Богдану. Потом он дал деньги на игрушку родителям Василисы Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко, после чего у них сразу улучшилось настроение.Скорее всего Илью Яббарова выгонять никто не собирался, ведь он настоящая звезда проекта, но тем не менее своим поведением участник развеселил всех.