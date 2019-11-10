Эксперты развенчали распространенные мифы о депрессии





Многие ошибочно считают, что депрессия проявляется как плохое настроение, или является особенностью характера человека. Эксперты заявили, что несвоевременное обнаружения проблемы может привести к сложностям в дальнейшем лечении. Данное заболевание не является последствием слабого характера, оно выступает комплексным сбоем в работе головного мозга, при котором в организме может нарушаться баланс некоторых химических веществ. К депрессии может приводить прием ряда лекарств, генетика, стресс и болезни. Мифом выступает и то, что болеют ею преимущественно женщины, поскольку проблема встречается также у мужчин и даже детей. Медики отмечают, что необходимо обратиться к врачу с подозрением на депрессию, если большую часть дня на протяжении минимум двух недель человек ощущает подавленность и отсутствие интереса к чему-либо.В депрессивном состоянии человек может набрать вес, начать принимать алкоголь. При этом опасения по поводу антидепрессантов не всегда верны, поскольку на них не обязательно находиться всю жизнь, они не меняют личность, если не нарушать рекомендации врача.