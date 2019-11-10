Генетики объяснили, почему у людей раньше была сопротивляемость к раку





Рак часто рассматривается как принципиально болезнь, вызванная исключительно современными условиями. Многие люди думают, что его рост и распространение были вызваны токсинами и ядами, которые ранее не присутствовали в природе. И они не далеки от истины, как показывают новые результаты. Археологи смогли определить следы злокачественных опухолей в останках австралопитека, умершего 1,7-1,8 млн лет назад, на кости стопы. Хотя карциномы появились задолго до развитого индустриального сообщества, ученые отмечают, что за последние 300 лет уровень развития онкологии повысился многократно.Известно, что лишь за прошлый год, новообразования нашли у 17 млн человек, почти 10 млн умерли по причине этого недуга. При этом количество больных растет в геометрической прогрессии. А вот для древних людей заболеть раком было скорее редкостью чем нормой. Подобное различие связано с современными проблемами, вроде малоподвижного образа жизни, загрязнения окружающей среды и ожирения. Это в разы повышает риск развития онкологического заболевания. Врачи говорят, что в 75% случаев можно избежать летального исхода, если вовремя обратиться к специалисту.