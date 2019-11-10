Названы простые способы предотвратить похмелье





Медики не рекомендуют пить натощак, а также советуют следить за закусками. Например, соленые снеки часто вызывают жажду и желание больше выпить. Отличной “прокладкой” для желудка являются молочные продукты. Чтобы не страдать от похмелья, стоит отказаться от газированных алкогольных напитков. Дело в том, что они ускоряют поглощение спирта в связи с наличием пузырьков. Эксперты советуют ограничиться несколькими бокалами игристого вина, а также шампанского и подобных коктейлей. Темное спиртное, например, бренди и виски, содержит большее число соединений, что приводит к похмелью.Утро после вечеринки следует начинать с изотоника, который распространен среди спортсменов. Его готовят, смешивая 6 чайных ложек сахара и половину чайной ложки соли в литре воды.