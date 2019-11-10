Ученые выяснили, какой вред наносят организму вещества в пищевых упаковках





Авторы работы провели анализ эндометрия, что помогло понять, как находящиеся в пищевых упаковках вещества оказывают влияние на функцию прогестерона. Оказалось, что данное соединение может причинить вред репродуктивной функции у женщин, например, влиять на менструальный цикл, приводить к эндометриозу, выкидышам и преждевременным родам. Оказалось, что из 20 тысяч проанализированных вариаций прогестерон активирует около 300, но PFAS изменяют 127, включая те, которые участвуют в подготовке матки к прикреплению эмбриона.Не так давно было доказано, что данные соединения влияют на активность тестостерона у мужчин и развитие мочеполовой системы. Эксперты напоминают, что PFAS-вещества можно найти в пищевых упаковках, также они имеются в популярных антипригарных покрытиях, красках и моющих средствах.