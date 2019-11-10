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Прототип Harley-Davidson Pan America 2021 представлен на выставке EICMA 2019

Компания Harley-Davidson привезла на выставку EICMA 2019 сразу несколько новинок. Один из них – это прототип Harley-Davidson Pan America 2021, представляющий собой туристический эндуро, его появление на рынке стоит ждать через 2 года.
Прототип Harley-Davidson Pan America 2021 представлен на выставке EICMA 2019

Изначально считалось, что Harley-Davidson привезет на выставку EICMA 2019 уже готовые модели, чья реализация начнется в 2020 году. Несмотря на это производитель в рамках мероприятия презентовал лишь 2 прототипа. Один из них требует особого внимания. Он называется Harley-Davidson Pan America и представляет собой туристический эндуро. Модель получит 1250-кубовый мотор V-twin. Она имеет новую жидкостную систему охлаждения.

Двигатель Harley-Davidson Pan America буде располагать мощностью в 143 лошадиные силы. Информации относительно веса концепта нет, но на вид он кажется достаточно тяжелым. Двигатель является главным несущим элементом конструкции, все остальные части крепятся уже к нему. Предполагается наличие вместительного бака, его объем должен составить около 23 литров. Эксперты считают, что модель не получит хорошую снаряжаемую массу.

Концепт Harley-Davidson Pan America также имеет полноценную TFT приборную панель, тормозную систему Brembo и полуактивную подвеску. Эксперты считают, что если модель получит заявленные характеристики и обоснованную стоимость, то она может стать настоящим хитом продаж.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:38

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