Кроссовер Suzuki Vitara Brezza вновь оказался бестселлером





Представители компании Suzuki отметили, что подобный результат является очередным доказательством успешности кроссовера Suzuki Vitara Brezza, вышедшего на рынок в 2016 году. Сразу после появления в продаже модель начала пользоваться ажиотажным спросом, однако спустя несколько месяцев он утих. Эксперты прогнозировали планомерное снижение интереса, но авто регулярно возвращается на самые высокие строчки рейтинга по продажам среди компании.Напомним, Suzuki Vitara Brezza предлагается покупателям с двумя двигателями на выбор: 1,3- и 1,5-литровыми моторами, имеющими мощность 90 и 95 лошадиных сил соответственно. Коробка передач у модели всегда 5-ступенчатая, однако она может быть как механической, так и автоматической. Опция полного привода отсутствует, он только передний. Расход топлива составляет 4 литра на 100 км. Салон модели имеет скромное, но современное оснащение, имеющее самые основные функции и опции. Стоимость кроссовера Suzuki Vitara Brezza стартует от 686 тысяч рублей по текущему курсу валют. За самую топовую комплектацию модели у индийских покупателей просят около 1 млн 42 тысяч рублей.