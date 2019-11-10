Медики назвали первые симптомы проблем с щитовидной железой у женщин





Они страдают от нехватки или избытка гормонов щитовидной железы, что особенно сильно влияет на организм. Доказано, что заболевания органа чаще проявляются у женщин, которые на начальной стадии страдают от меняющегося менструального цикла. В частности, может измениться обильность выделений, что является поводом обратиться за консультацией к специалисту. Одним из признаков гипотериоза становится слабость, а также на него указывают сложности с контролем веса. В частности, пациент может стремительно худеть при обычном ритме жизни или его вес не изменится даже при желании.Проблемы с щитовидной железой ведут к специфическому восприятию температуры. Например, при гипертериозе человек страдает от жары, а гипотериоз приводит к повышенному ощущению холода.