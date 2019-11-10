Салон Genesis GV80 был запечатлен без камуфляжа
Компания Genesis готовит к выходу премиальный кроссовер Genesis GV80. Модель называют конкурентом для BMW X5, а недавно салон этого автомобиля был запечатлен фотошпионами без камуфляжа, что позволяет сделать основные выводы по поводу интерьера.
Кроссовер Genesis GV80 обзаведется двухспицевым рулем с металлической накладкой, в целом этот дизайн позаимствован у седанов данной марки. Мультимедийная система конкурента BMW X5 получит вытянутый экран, имеющий больший размеры. Ниже имеется тонкая линия вентиляционных дефлекторов, визуально разделяющая переднюю панель на два уровня.
На снимках фотошпионов салон Genesis GV80 имеет аналоговую приборную панель. Такие версии модели будут поставляться на рынок Китая. Экспортная версия получит цифровую приборную панель. Климат-контроль имеет отдельную шайбу управления, а также специальный экран. Он поможет человеку следить за температурой и влажностью воздуха в салоне в режиме реального времени.
Моторная гамма конкурента BMX X5 будет достаточно широкой. Покупателям предложат 3 мотора: 3,0-литровый дизель, выдающий 280 «лошадок», 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 290 лошадиных сил и 3,5-литровый турбированный 380-сильный вариант. Старт продаж кроссовера Genesis GV80 должен пройти уже в 2019 году. Появление модели ожидают на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе.
Кроссовер Genesis GV80 обзаведется двухспицевым рулем с металлической накладкой, в целом этот дизайн позаимствован у седанов данной марки. Мультимедийная система конкурента BMW X5 получит вытянутый экран, имеющий больший размеры. Ниже имеется тонкая линия вентиляционных дефлекторов, визуально разделяющая переднюю панель на два уровня.
На снимках фотошпионов салон Genesis GV80 имеет аналоговую приборную панель. Такие версии модели будут поставляться на рынок Китая. Экспортная версия получит цифровую приборную панель. Климат-контроль имеет отдельную шайбу управления, а также специальный экран. Он поможет человеку следить за температурой и влажностью воздуха в салоне в режиме реального времени.
Моторная гамма конкурента BMX X5 будет достаточно широкой. Покупателям предложат 3 мотора: 3,0-литровый дизель, выдающий 280 «лошадок», 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 290 лошадиных сил и 3,5-литровый турбированный 380-сильный вариант. Старт продаж кроссовера Genesis GV80 должен пройти уже в 2019 году. Появление модели ожидают на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:00