«Ты это заслужила»: Яна Рудковская отреагировала на фото Юлии Барановской в платье невесты

Фото в течение суток набрало более 143 тысяч одобрительных лайков и около 4 тысяч комментариев. Поклонники заявили, что Юлия Барановская «умничка и красотка». Стоит напомнить, что после того, как в 2013 году телеведущая развелась с Андреем Аршавиным, она перестала афишировать свою личную жизнь. Знаменитость в одиночку воспитывает 3-х детей: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.Телезвезда смогла построить карьеру на телевидении. Она является со-ведущей Александра Гордона в телешоу «Мужское/Женское» и Александра Александровича Васильева в телепрограмме «Модный приговор».