Леонид Якубович перенес небольшую операцию на сердце





Российские СМИ сообщают, что Леонид Якубович недавно обратился за медицинской помощью в один из московских госпиталей. Знаменитый ведущий программы "Поле Чудес" перенес операцию на сердце, в результате которой был успешно поставлен кардиостимулятор. На данный момент здоровью народного артиста России ничего не угрожает. Известно, что шоумена выписали из больницы всего через день после хирургического вмешательства, а также он проходит амбулаторное лечение.Леонид Якубович является бессменным ведущим на "Первом канале" еще с 1991 года. Во время работы он встретился с третьей женой Мариной Видовой, с которой разорвал отношения весной 2019 года. После 28 лет брака и рождения дочери Варвары супруги решили жить раздельно. Сейчас Якубович занят съемками художественного фильма о женском авиационном полке, известном как "ночные ведьмы". Его герои участвовали в боевых действиях во времена Второй мировой войны и совершили множество подвигов.