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«Вот это уровень»: Влад Топалов рассказал о своих впечатлениях от нового шоу Сергея Лазарева

Известный российский исполнитель Влад Топалов посетил недавнее выступление Сергея Лазарева в Москве. Артист рассказал о своих впечатлениях от нового шоу коллеги и заявил, что « это уровень», обратив внимание на все составляющие концерта.
«Вот это уровень»: Влад Топалов рассказал о своих впечатлениях от нового шоу Сергея Лазарева

Влад Топалов стал участником программы «Секрет на миллион», где рассказал о своих отношениях с Сергеем Лазаревым. Артисты сумели найти общий язык после распада группы Smash и уже долгие годы являются близкими друзьями. Супруг Регины Тодоренко отметил, что он одним из первых узнал о том, что у певца родилась дочь. Об этом не знала даже Лера Кудрявцева, хотя в прошлом она состояла в браке с исполнителем.

Отдельно Влад Топалов отметил концерт Сергея Лазарева в рамках N-tour в Москве. Артист посетил ВТБ-арену и остался под огромным впечатлением. Данное выступление представляет собой театрализованное шоу, включающее множество элементов. На сцену во время этого действа поднимается не только сам исполнитель, но и балетная команда.

Влад Топалов назвал Сергея Лазарева «настоящим монстром». «Просто отпад», «Вот это уровень» и «Очень круто»: именно такими словами супруг Регины Тодоренко описывал театрализованное шоу своего друга. Он советует всем поклонникам певца посетить другие концерты N-tour и заявил, что воспоминания об этом выступлении останутся с человеком до конца жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:06

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