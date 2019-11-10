«Вот это уровень»: Влад Топалов рассказал о своих впечатлениях от нового шоу Сергея Лазарева

Влад Топалов стал участником программы «Секрет на миллион», где рассказал о своих отношениях с Сергеем Лазаревым. Артисты сумели найти общий язык после распада группы Smash и уже долгие годы являются близкими друзьями. Супруг Регины Тодоренко отметил, что он одним из первых узнал о том, что у певца родилась дочь. Об этом не знала даже Лера Кудрявцева, хотя в прошлом она состояла в браке с исполнителем.Отдельно Влад Топалов отметил концерт Сергея Лазарева в рамках N-tour в Москве. Артист посетил ВТБ-арену и остался под огромным впечатлением. Данное выступление представляет собой театрализованное шоу, включающее множество элементов. На сцену во время этого действа поднимается не только сам исполнитель, но и балетная команда.Влад Топалов назвал Сергея Лазарева «настоящим монстром». «Просто отпад», «Вот это уровень» и «Очень круто»: именно такими словами супруг Регины Тодоренко описывал театрализованное шоу своего друга. Он советует всем поклонникам певца посетить другие концерты N-tour и заявил, что воспоминания об этом выступлении останутся с человеком до конца жизни.