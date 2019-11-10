Лолита Милявская показала шкатулку с кольцами от бывших мужей в программе “Секрет на миллион”





Лолита призналась, что все ювелирные украшения, подаренные мужчинами, имеют свою историю. Самое тонкое кольцо сейчас подойдет ей лишь на мизинец, подарил однокурсник Александр Беляев, с которым она заключила первый студенческий брак. Тогда будущей звезде исполнился 21 год, а в отношениях с ним она состояла три года. Лолита считает, что ее первый муж был ей больше другом, чем возлюбленным. Вторым избранником звезды стал Виталий Милявский, который женился на ней, чтобы дать ей московскую прописку. Кольцо от третьего мужа Александра Цекало было подарено как обручальное, но звезда считает его старческим. Третьим стало кольцо от Александра Зарубина, подарившего ей шкатулку. Однако Лолита считает его выбор неудачным, поскольку эти украшения были изготовлены наподобие тех, которые были у Брэда Питта и Дженнифер Энистон.Последние два подарка были от Дмитрия Иванова, а теперь, по словам певицы, новые кольца в ее шкатулку не поместятся.