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Врачи дали рекомендации, как избавиться от храпа

Врачи дали рекомендации, как избавиться от храпа. Причинами его появления могут быть чрезмерное употребление алкоголя, обезвоживание, лишний вес, хронические закупорки носовых проходов.
Врачи дали рекомендации, как избавиться от храпа

Первоочередным является определение причины возникновения данной проблемы. Храп может провоцироваться чрезмерным употреблением алкогольных напитков, поскольку спирт ослабляет мышцы горла. Если же проблема анатомического характера, то решением будет хирургическая операция.

У некоторых людей храп возникает при нахождении в определенном положении. В таком случае необходимо обзавестись приспособлениями, мешающими человеку занять ту или иную позицию. Кроме того, часто причиной является лишний вес. Также указанное явление характерно при обезвоживании организма. Согласно исследованиям, дневная норма жидкости для женщины составляет 11 чашек воды, для мужчин ― 16 чашек. При этом не стоит забывать об увлажнении воздуха в помещении.

Хронические заболевания носа, проявляющиеся в постоянной закупорке носовых проходов, максимально увеличивает вероятность храпа. В аптеке можно приобрести специальные полосы, которые избавляют нос от слизи. Кроме этого, врачи рекомендуют принятие горячего душа или использование специальных лекарственных препаратов. Для общего укрепления мышц горла полезными будут занятия пением, специальные упражнения, включающие пересчет зубов языком, ритмичные движение челюстью и другие подобные манипуляции.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 13:54

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