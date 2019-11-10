Кейт Миддлтон и Меган Маркл были замечены на одном мероприятии впервые за четыре месяца





На мероприятии присутствовали многие члены королевской семьи Британии, в их числе оказались также супруги принца Гарри и Уильяма. Последний раз герцоги Кембриджские и Сассекские вместе появлялись на носившем благотворительный характер матче по поло, прошедшем в июле, но этот выход не был официальным. На недавнем мероприятии Маркл и Миддлтон появились в черных нарядах, украшенных цветами мака, который является символом Дня памяти. При этом избранница принца Гарри выбрала платье со смелым декольте, а жена принца Уильяма решила обнажить плечи.Британцы заметили, что пары во время мероприятия разместились на существенной удаленности друг от друга. Однако это объясняется также тем, что на событиях официального характера семьи рассаживаются по старшинству.