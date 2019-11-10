«У тебя в душе весна»: Филипп Киркоров попытался утешить жалующуюся на холода Аллу Пугачеву
Известная певица Алла Пугачева поделилась собственными переживаниями относительно предстоящей зимы. Примадонна заявила, что она начинает ждать весну, а Филипп Киркоров попытался утешить жалующуюся на холода артистку сказав, что у «нее на душе всегда весна».
Алла Пугачева давно отмечает первый день весны как полноценный праздник. Эта традиция началась еще в юности и Примадонна до сих пор ей не изменяет. Знаменитость решила в очередной раз рассказать подписчикам о том, как ей не нравится зима. «С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну… Зима не мое, холодно», - заявила певица.
Это уже не первые подобные слова Аллы Пугачевой. Артистка не раз отмечала, что плохо переносит сезон года, а самым любимым временем для нее всегда была весна. Последняя ассоциируется у звезды с возрождением жизни и новым началом. Зимой звезда чувствует тоску, ведь за окном виден лишь снег и лед.
Филипп Киркоров решил поддержать Аллу Пугачеву. Поп-король попытался утешить жалующуюся на холода Примадонну теплыми словами. «У тебя Весна всегда в душе, она поможет перезимовать», - заявил знаменитость. Поклонники артистки поддержали ее коллегу и заявили, что у певицы хватит внутренней энергии для того, чтобы согреть себя и своих близких.
Напомним, после развода с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров сохранил с ней хорошие отношения. Также певец постоянно общается с супругом Примадонны.
Алла Пугачева давно отмечает первый день весны как полноценный праздник. Эта традиция началась еще в юности и Примадонна до сих пор ей не изменяет. Знаменитость решила в очередной раз рассказать подписчикам о том, как ей не нравится зима. «С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну… Зима не мое, холодно», - заявила певица.
Это уже не первые подобные слова Аллы Пугачевой. Артистка не раз отмечала, что плохо переносит сезон года, а самым любимым временем для нее всегда была весна. Последняя ассоциируется у звезды с возрождением жизни и новым началом. Зимой звезда чувствует тоску, ведь за окном виден лишь снег и лед.
Филипп Киркоров решил поддержать Аллу Пугачеву. Поп-король попытался утешить жалующуюся на холода Примадонну теплыми словами. «У тебя Весна всегда в душе, она поможет перезимовать», - заявил знаменитость. Поклонники артистки поддержали ее коллегу и заявили, что у певицы хватит внутренней энергии для того, чтобы согреть себя и своих близких.
Напомним, после развода с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров сохранил с ней хорошие отношения. Также певец постоянно общается с супругом Примадонны.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:06