«У тебя в душе весна»: Филипп Киркоров попытался утешить жалующуюся на холода Аллу Пугачеву





Алла Пугачева давно отмечает первый день весны как полноценный праздник. Эта традиция началась еще в юности и Примадонна до сих пор ей не изменяет. Знаменитость решила в очередной раз рассказать подписчикам о том, как ей не нравится зима., - заявила певица.Это уже не первые подобные слова Аллы Пугачевой. Артистка не раз отмечала, что плохо переносит сезон года, а самым любимым временем для нее всегда была весна. Последняя ассоциируется у звезды с возрождением жизни и новым началом. Зимой звезда чувствует тоску, ведь за окном виден лишь снег и лед.Филипп Киркоров решил поддержать Аллу Пугачеву. Поп-король попытался утешить жалующуюся на холода Примадонну теплыми словами., - заявил знаменитость. Поклонники артистки поддержали ее коллегу и заявили, что у певицы хватит внутренней энергии для того, чтобы согреть себя и своих близких.Напомним, после развода с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров сохранил с ней хорошие отношения. Также певец постоянно общается с супругом Примадонны.