Разработчик C++ подверг критике криптовалюту Bitcoin





Великих технологических революционеров часто осуждали не за их изобретения, а за то, как люди их использовали. Датский ученый-программист Бьярн Страуструп, который известен созданием языка программирования C++, упомянул первую криптовалюту в качестве примера такого злоупотребления. Таковы были его слова в онлайн-интервью с Лексом Фридманом, специалистом по искусственному интеллекту. Строуструп, по-видимому, критиковал Bitcoin по двум причинам - невероятное потребление электроэнергии и незаконные транзакции.Согласно некоторым исследованиям, примерно 25% пользователей BTC и почти половина всех операций с биткоинами были связаны с незаконной деятельностью. Каждый год эта криптовалюта приносит около 72 млрд долларов преступникам, что ставит объем рынка в один ряд с оборотом наркотиков в Европе. По оценкам экспертов, в сфере майнинга потребляется около 7 ГВт электроэнергии или около 0,21% от всей мировой доли. Это даже заставило представителей закона в определенных странах взымать с майнеров повышенные тарифы на электроэнергию. Разработчик C++ утверждает, что на данный момент можно наблюдать "смерть" биткоина, поскольку его закупки и популярность стремительно снижаются. По мнению Строуструпа, блокчейны являются "гениальным изобретением", но человечество пока не нашло ему более достойного применения.