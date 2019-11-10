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Изобретателю легендарного автомата Калашникова 10 ноября исполнилось бы 100 лет

Михаилу Калашникову, изобретателю легендарного автомата Калашникова, 10 ноября 2019 года исполнилось бы 100 лет. В честь этой даты эксперты назвали основные принципы разработки этого оружия и объяснили, с чего конструктор начинал свою работу.
Изобретателю легендарного автомата Калашникова 10 ноября исполнилось бы 100 лет

Будущий изобретатель автомата Калашникова родился в Алтайском крае. Во время Великой Отечественной войны был ранен и попал в госпиталь. Именно там будущий конструктор решил найти способ помочь армии, даже если он больше никогда не сможет вернуться на фронт. Так и началась разработка легендарного АК-47. Он был выпущен в 1947 году, а уже в 1949-м его приняли на вооружение. За эту разработку изобретатель был удостоен Сталинской премии первой степени.

Именно так началась история легендарного автомата Калашникова. При разработке АК-47 Михаил Калашников поставил перед собой цель создать простое, но эффективное оружие, имеющее выдающиеся огневые характеристики, однако не требующее внимательного ухода. Такая задача тогда могла показаться невыполнимой, но результаты говорят сами за себя. Это оружие сейчас используется в более чем 50 странах мира и получило по-настоящему легендарный статус. Его ценят за простоту конструкции и надежность в любых ситуациях, совмещенные с отличными огневыми характеристиками.

Михаил Калашников умер в декабре 2013 года. 4 года спустя в Москве прославленному изобретателю и оружейному конструктору был установлен памятник.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:16

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