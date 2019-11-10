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В США пожизненно осужденный заключенный просил освобождения из-за клинической смерти

В США пожизненно осужденный заключенный обратился в суд с необычной просьбой. Американец попросил освободить его на основании клинической смерти, считая, что отбыл необходимый срок в тюрьме и теперь может быть свободен.
В США пожизненно осужденный заключенный просил освобождения из-за клинической смерти

В марте 2015 года заключенный оказался в больнице в сложном состоянии. Американец подписал заявление об отказе от реанимации, однако врачи все-равно вернули его к жизни, хотя ему и пришлось пережить клиническую смерть. На основании всей этой ситуации житель США обратился в суд штата Айова.

По мнению Бенджамина Шрайбера, он полностью отбыл присужденное ему наказание. Несмотря на все доводы заключенного, судья оставил его в тюрьме. Было отмечено, либо американец жив и должен нести наказание, либо он мертв, но тогда становится актуальным вопрос о подачи им заявление в суд. В ходе судебного разбирательства вопрос относительно неправомерной реанимации пациента не был поднят.

Следует отметить, что американец был признан виновным в убийстве, совершенном в 1996 году. Тогда житель США убил мужчину с помощью рукоятки топора. Следствие установило его виновность и приговорило к пожизненному заключению.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:46

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