Вице-премьер Украины Кулеба призвал граждан страны “научиться жить” рядом с Россией





Кулеба занимается вопросами европейской, а также евроатлантической интеграции. Недавно он подчеркнул, что Украина стала “заложницей географии”, поэтому народу ничего не остается, как научиться сосуществованию с соседями. При этом он не считает, что Москва в скором времени изменит свою стратегию по отношению к Киеву. Кулеба намекнул, что у РФ нет никаких предпосылок корректировать международную политику.Политик также в рамках своего выступления рассуждал о возможном членстве в ЕС, отметив, что для этого следует отказаться от существования в русском мире.