В России внедрят систему поощрения аккуратных водителей в 2020 году





В рамках комиссии по безопасности дорожного движения разрабатывается новый законопроект, который затронет российских автомобилистов. Он будет касаться создания системы денежного вознаграждения за аккуратный стиль вождения. При этом вице-премьер РФ Максим Акимов сообщает о возможности введения баллов, используемых для снижения стоимости страховки и оплачивания штрафов. Подход к поощрению безопасной езды начнут тестировать в 2020 году, а пока что вопрос остается на обсуждении вышеуказанного ведомства.Известно, что для подобной регуляторной рамки не потребуется закупка дорогостоящего оборудования, но базу данных придется регистрировать. В случае успешных испытаний, транспортные средства будут отслеживаться в режиме онлайн, что позволит наблюдать за качеством езды того или иного владельца машины. Монетизируемый стимул должен повлиять на желание обеспечить безопасность не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Эксперты говорят, что проект может стать отдельным способом заработка, за которым "стоит будущее".