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Максим Галкин высказался по поводу цензуры на телевидении в России

Максим Галкин высказался по поводу цензуры на телевидении в России. В ходе выступления в Новосибирске артист озвучил свое мнение относительно политической обстановки в стране.

В рамках концерта Максим Галкин отметил, что в настоящее время царит сложная политическая обстановка. Он заметил, что раньше наблюдалось большее количество политического юмора, но в последнее время не обо всем можно говорить с телевизионного экрана. Артист признался, что способен понять коллег с Первого канала и России-1, после чего сравнил происходящее с СССР, поскольку зрителя лишают возможности подумать. В частности, в различных программах делят всех на друзей или врагов.

Максим Галкин озвучил возмущение тем, что на новостных каналах постоянно рассказывают об Украине, поэтому у него создается впечатление, что в России все наладилось. Весь зал аплодировал артисту после его выступления в Новосибирске.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:46

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