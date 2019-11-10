Максим Галкин высказался по поводу цензуры на телевидении в России





В рамках концерта Максим Галкин отметил, что в настоящее время царит сложная политическая обстановка. Он заметил, что раньше наблюдалось большее количество политического юмора, но в последнее время не обо всем можно говорить с телевизионного экрана. Артист признался, что способен понять коллег с Первого канала и России-1, после чего сравнил происходящее с СССР, поскольку зрителя лишают возможности подумать. В частности, в различных программах делят всех на друзей или врагов.Максим Галкин озвучил возмущение тем, что на новостных каналах постоянно рассказывают об Украине, поэтому у него создается впечатление, что в России все наладилось. Весь зал аплодировал артисту после его выступления в Новосибирске.