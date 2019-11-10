АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Японский журналист был разочарован пейзажами России

Японский журналист Митака Хаттори отправился в путешествие по России и был разочарован. Он не увидел в местных пейзажах ничего интересного и заявил, что воспринимать природу мешают грязные окна поездов.
Японский журналист был разочарован пейзажами России

Журналист отметил, что для многих людей из Японии поездка по Транссибирской магистрали кажется очень романтической, интересной и захватывающей. Именно поэтому он решил совершить подобное путешествие, но был полностью разочарован результатом. Первое, что отметил иностранец – окна поездов. Они не спроектированы так, чтобы пассажир имел возможность во время поездки наслаждаться красотой природы. Кроме того, обычно стекла были грязными или запотевшими, поэтому увидеть что-то через них было практические невозможно.

Отдельно представитель прессы отметил пейзажи, встречающиеся в России. Он был разочарован и выделил их однообразность. В других странах, отмечает японец, поездки на поездах позволяют насладиться красотой природы в разных ее проявлениях, однако в РФ этого нет. Также он выделил деревья, посаженные вдоль железнодорожных рельс. По словам японца, они лишь портят вид. Журналист считает, что в российских поездах следует ездить только с друзьями или знакомыми. В противном случае путешествие будет долгим и скучным.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики: Переохлаждение может стать причиной остановки…
Максим Галкин высказался по поводу цензуры на телевидении в…
Ученые объяснили, как Луна влияет на поведение…
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с…
Ученые обнаружили важный биомаркер "болезни выживших…
Звезда "Дом-2" Александра Черно похвасталась личным поваром на…
«Что-то горячее совсем скоро»: Настя Каменских посетила офис…
Названы 5 способов борьбы с симптомами вегето-сосудистой…
Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова развелась с…
Названы главные причины преждевременного старения…
Участница "Битвы экстрасенсов" медиум Астрид набиралась сил на кладбищах…
Ученые рассказали о влиянии диабета на сексуальную…
Дарья Донцова рассказала о естественной красоте и способах сохранить…
Названа неожиданная польза брусники для здоровья…
Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и…
Статуэтка богини Кибелы из мрамора II века н. э. найдена в…
Специалисты рассказали о смене моделей авто героями сериала…
В Болгарии археологи обнаружили медный сосуд с человеческим…
Ровер NASA сфотографировал бесплодные скалы…
Назван ТОП-3 лучших бюджетных иномарок до 1 млн…
Ольга Серябкина сообщила о переименовании аккаунта в…
Вера Брежнева оправдалась за "грустный" внешний вид из-за малого количества…
Названы пять ошибок водителей, приводящих к вылету шипов из зимних…
Анна Нетребко прервала европейские гастроли ради юбилейного концерта Александры…
Певица Ханна примерила одинаковые наряды с годовалой дочерью…
Лолита Милявская согласилась на брак с Дмитрием Ивановым из-за его…
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до…
Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии…
Юлия Снигирь резко высказалась по поводу слухов о тайной свадьбе с Евгением…
Феномен НЛО могут объяснить призрачные корабли и секретное электронное…
Samsung работает над недорогим 5G-смартфоном Galaxy…
Ученые: Секрет долголетия кроется в увеличении интервала между приемами…
Врачи рассказали, чем грозит употребление бутербродов с…
Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу…
«Русский Prado» оснастят совершенно новым…
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных…
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost…
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных…
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Просмотреть все новости