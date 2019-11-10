Японский журналист был разочарован пейзажами России





Журналист отметил, что для многих людей из Японии поездка по Транссибирской магистрали кажется очень романтической, интересной и захватывающей. Именно поэтому он решил совершить подобное путешествие, но был полностью разочарован результатом. Первое, что отметил иностранец – окна поездов. Они не спроектированы так, чтобы пассажир имел возможность во время поездки наслаждаться красотой природы. Кроме того, обычно стекла были грязными или запотевшими, поэтому увидеть что-то через них было практические невозможно.Отдельно представитель прессы отметил пейзажи, встречающиеся в России. Он был разочарован и выделил их однообразность. В других странах, отмечает японец, поездки на поездах позволяют насладиться красотой природы в разных ее проявлениях, однако в РФ этого нет. Также он выделил деревья, посаженные вдоль железнодорожных рельс. По словам японца, они лишь портят вид. Журналист считает, что в российских поездах следует ездить только с друзьями или знакомыми. В противном случае путешествие будет долгим и скучным.