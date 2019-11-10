Медики: Переохлаждение может стать причиной остановки сердца





По словам специалистов, нормальной для человека является температура до 35 градусов, показатели термометра ниже этой цифры опасны нехваткой кислорода и вероятностью сердечного приступа. Из-за недостатка тепла прилив крови к внутренним органам увеличивается в шесть раз, однако переохлаждение может вызвать спазмы сосудов и стать причиной остановки сердца.Медики отмечают, что при низких температурах не стоит забывать об увеличении густоты крови и замедлении скорости кровотока, а потому человек нуждается в лекарствах, чтобы решить данную проблему. Особо опасным является переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки влияют на роботу всех внутренних органов и увеличивают вероятность летального исхода.