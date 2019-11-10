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Медики: Переохлаждение может стать причиной остановки сердца

Медики рассказали, как переохлаждении может стать причиной остановки сердца. Во время оказания помощи человеку с гипотермией кроме обогрева необходимо обеспечить его препаратами, способными разжижать кровь, чтобы избежать образования тромбов.

По словам специалистов, нормальной для человека является температура до 35 градусов, показатели термометра ниже этой цифры опасны нехваткой кислорода и вероятностью сердечного приступа. Из-за недостатка тепла прилив крови к внутренним органам увеличивается в шесть раз, однако переохлаждение может вызвать спазмы сосудов и стать причиной остановки сердца.

Медики отмечают, что при низких температурах не стоит забывать об увеличении густоты крови и замедлении скорости кровотока, а потому человек нуждается в лекарствах, чтобы решить данную проблему. Особо опасным является переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки влияют на роботу всех внутренних органов и увеличивают вероятность летального исхода.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:54

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