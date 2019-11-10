В Роспотребнадзоре создали новый метод лечения гепатита В





На сегодняшний день существует множество реагентов для выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям. Эксперты из Роспотребнадзора сообщили, что им удалось разработать новый способ определения и лечения хронического гепатита В. Он состоит в редактировании частей генома, подобно технологии CRISPR, при которой не нарушается целостность генетической информации. Подобный подход позволяет избавится от 99% частиц вируса без вреда для потомков пациента. Также были созданы препараты, которые предоставляют возможность анализа мутаций в гепатите В. Последние влияют на его устойчивость к терапевтическим методам.Институт Роспотребнадзора зарегистрировал более 190 подобных реагентов. Одним из главных исследований учреждения является производство тест-систем для диагностики различных недугов. Сейчас проводятся доклинические эксперименты над животными относительно эффективности разработки. Врачи говорят, что лекарство от гепатита В должно появиться в ближайшие пять лет на прилавках российских аптек. Известно о наличии медикаментов, которые подавляют симптомы инфекции, но не избавляют от нее организм полностью.