АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

В Роспотребнадзоре создали новый метод лечения гепатита В

Каждый год в мире умирает около 1 млн человек от хронического гепатита В. Поэтому в Роспотребнадзоре создали новый метод лечения заболевания с помощью генной инженерии.

На сегодняшний день существует множество реагентов для выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям. Эксперты из Роспотребнадзора сообщили, что им удалось разработать новый способ определения и лечения хронического гепатита В. Он состоит в редактировании частей генома, подобно технологии CRISPR, при которой не нарушается целостность генетической информации. Подобный подход позволяет избавится от 99% частиц вируса без вреда для потомков пациента. Также были созданы препараты, которые предоставляют возможность анализа мутаций в гепатите В. Последние влияют на его устойчивость к терапевтическим методам.

Институт Роспотребнадзора зарегистрировал более 190 подобных реагентов. Одним из главных исследований учреждения является производство тест-систем для диагностики различных недугов. Сейчас проводятся доклинические эксперименты над животными относительно эффективности разработки. Врачи говорят, что лекарство от гепатита В должно появиться в ближайшие пять лет на прилавках российских аптек. Известно о наличии медикаментов, которые подавляют симптомы инфекции, но не избавляют от нее организм полностью.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики: Переохлаждение может стать причиной остановки…
Максим Галкин высказался по поводу цензуры на телевидении в…
Ученые объяснили, как Луна влияет на поведение…
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с…
Ученые обнаружили важный биомаркер "болезни выживших…
Звезда "Дом-2" Александра Черно похвасталась личным поваром на…
«Что-то горячее совсем скоро»: Настя Каменских посетила офис…
Названы 5 способов борьбы с симптомами вегето-сосудистой…
Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова развелась с…
Названы главные причины преждевременного старения…
Участница "Битвы экстрасенсов" медиум Астрид набиралась сил на кладбищах…
Ученые рассказали о влиянии диабета на сексуальную…
Дарья Донцова рассказала о естественной красоте и способах сохранить…
Названа неожиданная польза брусники для здоровья…
Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и…
Статуэтка богини Кибелы из мрамора II века н. э. найдена в…
Специалисты рассказали о смене моделей авто героями сериала…
В Болгарии археологи обнаружили медный сосуд с человеческим…
Ровер NASA сфотографировал бесплодные скалы…
Назван ТОП-3 лучших бюджетных иномарок до 1 млн…
Ольга Серябкина сообщила о переименовании аккаунта в…
Вера Брежнева оправдалась за "грустный" внешний вид из-за малого количества…
Названы пять ошибок водителей, приводящих к вылету шипов из зимних…
Анна Нетребко прервала европейские гастроли ради юбилейного концерта Александры…
Певица Ханна примерила одинаковые наряды с годовалой дочерью…
Лолита Милявская согласилась на брак с Дмитрием Ивановым из-за его…
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до…
Андрей Разин рассказал об улучшении состояния здоровья Анастасии…
Юлия Снигирь резко высказалась по поводу слухов о тайной свадьбе с Евгением…
Феномен НЛО могут объяснить призрачные корабли и секретное электронное…
Samsung работает над недорогим 5G-смартфоном Galaxy…
Ученые: Секрет долголетия кроется в увеличении интервала между приемами…
Врачи рассказали, чем грозит употребление бутербродов с…
Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу…
«Русский Prado» оснастят совершенно новым…
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных…
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost…
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных…
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Просмотреть все новости