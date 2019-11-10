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Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем

Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем. Наследница артистка сделала это с помощью пения, она исполнила композицию «Надежда», ставшую одной из главных в карьере прославленного композитора.
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем

До недавнего времени Пелагея скрывала лицо своей дочери Таисии, однако теперь перестала это делать. 2-летняя наследница сейчас часто появляется в Instagram певицы, чем радует поклонников артистки. В этот раз девочка продемонстрировала свои певческие умения. Таисия исполнила песню «Надежда» композитора Александры Пахмутовой. Таким образом артистка и ее дочь поздравили юбиляра с 90-летием.

Подписчики Пелагеи восхитились обаянием дочери певицы. Также они увидели потенциал в 2-летней Таисии и заверили, что наследница обязательно пойдет по стопам своей звездной матери. Многие даже решили поинтересоваться, ходит ли она на уроки пения, ведь ее навыки уже сейчас вызывают восхищение.

Среди комментариев можно встретить не только обычных подписчиков Пелагеи, но и звезд российского шоу-бизнеса. Певица Зара назвала дочь артистки «сладенькой», а Валерия заявила: «Что за чудо».

Напомним, дочь Таисию Пелагея родила в браке с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги сыграли свадьбу в 2016 году и с тех пор ведут счастливую семейную жизнь, хотя и стараются не выставлять ее на показ общественности.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:30

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