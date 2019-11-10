Ученые объяснили, как Луна влияет на поведение животных





Циклы дня и ночи являются крайне важными для животных, ведущих ночной образ жизни. Это связано с принципами охоты в зависимости от количества лунного света и некоторыми брачными ритуалами. Поскольку спутник Земли влияет на время приливов и отливов, это предоставляет возможность рыбам согласовывать моменты размножения. К примеру, определенные позвоночные виды выкладывают икру на мели, чтобы по прошествии десяти дней вернуться за мальками. Если циклы излучения со стороны Луны исчезнут - это может негативно отразиться на многих представителях фауны.К примеру, танзанийские львы собираются в группы для ночной охоты при наличии достаточного количества света. А вот их жертвы находятся поблизости друг друга исключительно в новолуние, что затрудняет пропитание хищников. До сих пор ученые не могут с точностью определить, может ли лунный свет влиять на психологическое состояние животных. Долгое время высказывались теории относительно волчьего воя во время полнолуния. Исследователи говорят об отсутствии подобной связи, поскольку представители собачьих воют и в темные ночи, а вот заметить их можно исключительно при хорошем освещении.