Звезда "Дом-2" Александра Черно похвасталась личным поваром на телестройке





Стоит отметить, что благодаря этому событию ей уже удалось немного привести фигуру в порядок. Однако Черно вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном собралась в отпуск, а это значит, что все старания организаторов шоу могут оказаться бесполезными, ведь следить за Сашей там никто не будет.На данный момент Черно весит 137 кг, но ранее она уже весила 100 и теперь хочет вернуться к былым объемам. Первые результаты от ее диеты уже видны.Пользователи Сети подчеркивают, что Саша Черно скорее всего из отпуска вернется еще с большим весом, ведь потраченные килограммы могут вернуться в разы быстрее, чем кажется. Тем более, что обычно на девушку диеты не действуют очень сильно.