Звезда "Дом-2" Александра Черно похвасталась личным поваром на телестройке
Участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Александра Черно похвасталась тем, что у нее на проекте есть личный повар. Девушке помогают составить меню так, чтобы она могла похудеть до 100 кг.
Стоит отметить, что благодаря этому событию ей уже удалось немного привести фигуру в порядок. Однако Черно вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном собралась в отпуск, а это значит, что все старания организаторов шоу могут оказаться бесполезными, ведь следить за Сашей там никто не будет.
На данный момент Черно весит 137 кг, но ранее она уже весила 100 и теперь хочет вернуться к былым объемам. Первые результаты от ее диеты уже видны.
Пользователи Сети подчеркивают, что Саша Черно скорее всего из отпуска вернется еще с большим весом, ведь потраченные килограммы могут вернуться в разы быстрее, чем кажется. Тем более, что обычно на девушку диеты не действуют очень сильно.
Стоит отметить, что благодаря этому событию ей уже удалось немного привести фигуру в порядок. Однако Черно вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном собралась в отпуск, а это значит, что все старания организаторов шоу могут оказаться бесполезными, ведь следить за Сашей там никто не будет.
На данный момент Черно весит 137 кг, но ранее она уже весила 100 и теперь хочет вернуться к былым объемам. Первые результаты от ее диеты уже видны.
Пользователи Сети подчеркивают, что Саша Черно скорее всего из отпуска вернется еще с большим весом, ведь потраченные килограммы могут вернуться в разы быстрее, чем кажется. Тем более, что обычно на девушку диеты не действуют очень сильно.