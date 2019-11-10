Ученые обнаружили важный биомаркер "болезни выживших недоношенных"





Результаты проведенного исследования, опубликованные в JAMA Network Open, показали, что дети с тяжелой формой некротического энтероколита и с подозрением на него имели сниженную активность фермента iAP. В эксперименте участвовали 136 недоношенных ребенка, о которых были собраны исчерпывающие данные: вес при рождении, оценка состояния согласно системе Апгар, а также гестационный возраст и результаты анализов. Точность проведенной работы показала высокий результат среди детей с диагностированным заболеванием и подозрением на него, что позволило ученым присвоить ферменту статус биомаркера.На данный момент диагностика болезни осуществляется с помощью рентгеновских снимков, но чувствительность этого метода составляет 44%. Новый способ позволяет узнать о болезни, судя по активности кишечной щелочной фосфатазы.