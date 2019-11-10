На территории Африки обнаружен королевский пингвин





Преимущественно особи данного вида гнездятся на Огненной земле. Субантарктические острова в Индийском и Атлантическом океанах также имеют отдельные поселения королевских пингвинов. Пока что в несвойственной среде обитания была замечена только одна особь. Орнитологи выясняют, как птица могла оказаться на территории Африки на мысе Кейт-Поинт, находящемся недалеко от мыса Доброй Надежды. Местные жители предупреждены врачами, чтобы те не приближались близко к пингвину. Ветеринары заявляют, что птица в медицинской помощи не нуждается и находится в здоровом состоянии.Популяция данного вида в мире составляет более 1 миллиона пар. Внешне королевские пингвины схожи с императорскими, однако имеют более яркий окрас и меньший рост. Длина их тела может достигать 1 м, а вес 17 кг. Взрослые особи отличаются яркими оранжевыми пятнами по бокам чёрной головы и в области грудной клетки.