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«Что-то горячее совсем скоро»: Настя Каменских посетила офис Playboy

Известная украинская певица Настя Каменских регулярно радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно артистка посетила офис журнала Playboy в Мехико и заявила, что «что-то горячее совсем скоро», чем заинтриговала подписчиков.
«Что-то горячее совсем скоро»: Настя Каменских посетила офис Playboy

Сейчас Настя Каменских и ее супруг Потап находятся на отдыхе в Латинской Америке. Певица регулярно публикует в Instagram откровенные снимки, а недавно выпустила новый клип, где она предстает во множестве привлекательных образов. Именно поэтому поклонники знаменитости уже привыкли к подобным обновлениям, однако недавняя новость смогла вызвать живое обсуждение.

Настя Каменских опубликовала снимок, сделанный в офисе журнала Playboy в Мехико. Знаменитость позирует на фоне логотипа известного мужского журнала. Снимок певица сопроводила такими словами: «Что-то горячее совсем скоро». Подписчики звезды уверены в том, что она снялась в откровенной фотосессии для этого издания и совсем скоро номер с исполнительницей должен появиться в продаже.

Стоит отметить, что, скорее всего, Playboy, на обложке которого будет Настя Каменских, выйдет за рубежом, ведь не зря певица посетила именно мексиканское подразделение издания. Это будет логичным, ведь в последние годы артистка активно продвигает себя именно на рынке Латинской Америки. Певица записал уже не одну песню, нацеленную на слушателей этой части мира.

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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:09

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