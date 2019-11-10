«Что-то горячее совсем скоро»: Настя Каменских посетила офис Playboy





Сейчас Настя Каменских и ее супруг Потап находятся на отдыхе в Латинской Америке. Певица регулярно публикует в Instagram откровенные снимки, а недавно выпустила новый клип, где она предстает во множестве привлекательных образов. Именно поэтому поклонники знаменитости уже привыкли к подобным обновлениям, однако недавняя новость смогла вызвать живое обсуждение.Настя Каменских опубликовала снимок, сделанный в офисе журнала Playboy в Мехико. Знаменитость позирует на фоне логотипа известного мужского журнала. Снимок певица сопроводила такими словами: «Что-то горячее совсем скоро». Подписчики звезды уверены в том, что она снялась в откровенной фотосессии для этого издания и совсем скоро номер с исполнительницей должен появиться в продаже.Стоит отметить, что, скорее всего, Playboy, на обложке которого будет Настя Каменских, выйдет за рубежом, ведь не зря певица посетила именно мексиканское подразделение издания. Это будет логичным, ведь в последние годы артистка активно продвигает себя именно на рынке Латинской Америки. Певица записал уже не одну песню, нацеленную на слушателей этой части мира.