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Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова развелась с мужем

Звезда телевизионного проекта "Дом-2" Ольга Жарикова приняла окончательное решение подать на развод после того, как ее супруг систематически поднимал на нее руку. На данный момент ее брак официально расторгнут.
Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова развелась с мужем

Ольга Жарикова со своим экс-супругом Виктором Соловьевым была знакома еще до участия в "Дом-2". В рамках проекта девушка пыталась построить отношения с Александром Гобозовым, но за периметром пара распалась. Тогда Оля и дала Вите, как говорится, второй шанс.

Выяснилось, что у пары была куча проблем. Бракосочетание все таки-состоялось, но семейная идиллия продлилась недолго и уже спустя четыре месяца ребята разошлись.

Стоит отметить, что Ольга Жарикова думала, что за полтора месяца, которые они жили в разлуке с мужем, он придет извиняться и все наладится, но этого не произошло. Соловьев выразил свой протест против их расставания и избил ее, в этот момент она приняла окончательное решение.

Сам же участник всячески пытается доказать, что желание расстаться было обоюдным. Он пытался уговорить Александра Гобозова устроить Жариковой травлю в Сети, что является низким поступком с его стороны.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

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