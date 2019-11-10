Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова развелась с мужем





Ольга Жарикова со своим экс-супругом Виктором Соловьевым была знакома еще до участия в "Дом-2". В рамках проекта девушка пыталась построить отношения с Александром Гобозовым, но за периметром пара распалась. Тогда Оля и дала Вите, как говорится, второй шанс.Выяснилось, что у пары была куча проблем. Бракосочетание все таки-состоялось, но семейная идиллия продлилась недолго и уже спустя четыре месяца ребята разошлись.Стоит отметить, что Ольга Жарикова думала, что за полтора месяца, которые они жили в разлуке с мужем, он придет извиняться и все наладится, но этого не произошло. Соловьев выразил свой протест против их расставания и избил ее, в этот момент она приняла окончательное решение.Сам же участник всячески пытается доказать, что желание расстаться было обоюдным. Он пытался уговорить Александра Гобозова устроить Жариковой травлю в Сети, что является низким поступком с его стороны.