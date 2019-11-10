Участница "Битвы экстрасенсов" медиум Астрид набиралась сил на кладбищах Китая





В недавнем интервью медиум Астрид призналась, что главной проблемой для нее стал язык общения с потусторонними силами. Оказалось, что во время прохождения испытаний ей нужен переводчик, но в остальном она не испытывает трудностей. На проекте экстрасенс исключительно проверяет свои силы. Также она отметила, что в Китае с интересом следят за ее успехами в передаче “Битва экстрасенсов”. Недавно она посетила родину, чтобы набраться сил на местных кладбищах. Астрид отметила, что черную магию изучала в США, а также часто устраивала себе тренировки с угадыванием содержимого закрытых конвертов.Сейчас для Астрид сложно преодолеть языковой барьер, поскольку она часто не понимает, что ей хочет сообщить душа. Также знаменитость не находит правильных слов, чтобы успокоить членов семей, которые просят ее о помощи.