Дарья Донцова рассказала о естественной красоте и способах сохранить молодость





Дарья Донцова не раз обращала внимание на то, что в 21 веке любая женщина может позволить себе выглядеть моложе своих лет, главное иметь желание следить за собой и своей внешностью. При этом писательница обращает внимание на то, что речь идет не об «уколах молодости» или пластической хирургии. Для этого знаменитость предлагает вести здоровый образ жизни, посещать спортзал, тщательно очищать лицо от макияжа и использовать разные полезные крема.При этом, отмечает Дарья Донцова, существует еще один важный компонент сохранения молодости и естественной красоты. Писательница считает, что эмоции человека формируют внешний вид его лица. Именно переживания приводят к появлению морщин и других проблем с кожей. Поэтому знаменитость советует людям быть добрыми и избегать негативных эмоций., - заявила автор множества книг. Именно поэтому звезда заверила: «Быть доброй бабушкой прекрасно».Дарья Донцова посоветовала всем свои поклонникам обратить внимание на эти советы и начать применять их в своей жизни. Писательница уверена, что ее еще не раз за них поблагодарят.