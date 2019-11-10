Названы главные причины преждевременного старения кожи
Эксперты назвали главные причины преждевременного старения кожи. Оказалось, что нездоровый образ жизни влияет на состояние организма в целом.
Под воздействием прямых солнечных лучей разрушаются коллагеновые волокна в коже, что впоследствии делает ее дряблой. Косметологи рекомендуют пользоваться кремами с SPF, чтобы продлить молодость. Нанесенный солнцем ущерб постепенно есть шанс исправить, если регулярно использовать средства защиты. Тусклость и нездоровый вид придает нехватка сна. Чрезмерная любовь к сахару провоцирует воспалительные процессы, а также его избыток запускает процессы, разрушающие коллаген. На организм негативно влияет курение, поскольку кислород плохо переносится по клеткам, что отрицательно сказывается на коллагене и эластине.
Обезвоживание придает коже нездоровый вид, а морщины становятся глубже, когда слои кожи сталкиваются с нехваткой воды, как передает издание "Слово и дело".
Под воздействием прямых солнечных лучей разрушаются коллагеновые волокна в коже, что впоследствии делает ее дряблой. Косметологи рекомендуют пользоваться кремами с SPF, чтобы продлить молодость. Нанесенный солнцем ущерб постепенно есть шанс исправить, если регулярно использовать средства защиты. Тусклость и нездоровый вид придает нехватка сна. Чрезмерная любовь к сахару провоцирует воспалительные процессы, а также его избыток запускает процессы, разрушающие коллаген. На организм негативно влияет курение, поскольку кислород плохо переносится по клеткам, что отрицательно сказывается на коллагене и эластине.
Обезвоживание придает коже нездоровый вид, а морщины становятся глубже, когда слои кожи сталкиваются с нехваткой воды, как передает издание "Слово и дело".