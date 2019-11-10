Ученые рассказали о влиянии диабета на сексуальную активность





Причиной пониженного либидо у диабетиков является повреждение и нарушение кровотока в сосудах половых органов. Несмотря на трудности, испытываемые в постели, врачи рекомендуют не воздерживаться от занятий любовью. Это связано с позитивным эффектом для кровеносной системы и работы сердца из-за физической активности и стимуляции выработки эндорфинов. В первую очередь следует привести уровень сахара в норму, поскольку повышенное содержание глюкозы в крови нарушает производство половых гормонов. Это выражается в потере эректильной функции у мужчин и отсутствие лубриканта у женского пола.Советы медиков в основном касаются измерения сахара до и после полового акта, поскольку больные часто расходуют большое количество энергии. Если содержание будет находится в пределах допустимых показателей, тогда у диабетиков не возникнет проблем в сексе. Специалисты говорят, что иногда нарушения в мочеполовой системе могут указывать на развитие сахарного диабета. В этом случае нужно обратиться за консультацией к эндокринологу и урологу, а также сдать анализы на тестостерон и пройти курс лечения сосудорасширяющими препаратами.