Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и дочерью





Совсем недавно Лера Кудрявцева вернулась из Италии. Во время отпуска телеведущая вместе с мужем Игорем Макаровым провела время в своем любимом городе – Риме. Пока супруги отдыхали за границей, за их дочерью Машей следила няня. Вернувшись в Москву знаменитость преступила к активным съемкам в телепрограммах.Несмотря на это Лера Кудрявцева находит в своем загруженном графике возможность для того, чтобы проводить время с семьей. В этот раз звезда устроила для себя «семейный выходной». Телеведущая провела время вместе с супругом Игорем Макаровым и дочерью Машей. При этом знаменитость не рассказала о том, чем они занимались. Исходя из внешнего вида можно предположить, что они отправились на прогулку или посетили спортивное мероприятие, об этом говорит стиль одежды. Все члены семьи имели удобный и практичный образ.Напомним, Лера Кудрявцева не раз признавалась в том, что ей крайне сложно дается разлука с ребенком. Звезде регулярно приходится оставлять Машу с няней, однако она каждый раз корит себя за то, что график вынуждает ее уделять наследнице недостаточно времени. Именно поэтому знаменитость старается наверстать упущенное при каждой возможности.