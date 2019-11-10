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Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и дочерью

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказал о том, как прошел ее уикенд. Знаменитость провела «семейный выходной» вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью Машей, однако звезда не рассказала, чем они занимались.
Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и дочерью

Совсем недавно Лера Кудрявцева вернулась из Италии. Во время отпуска телеведущая вместе с мужем Игорем Макаровым провела время в своем любимом городе – Риме. Пока супруги отдыхали за границей, за их дочерью Машей следила няня. Вернувшись в Москву знаменитость преступила к активным съемкам в телепрограммах.

Несмотря на это Лера Кудрявцева находит в своем загруженном графике возможность для того, чтобы проводить время с семьей. В этот раз звезда устроила для себя «семейный выходной». Телеведущая провела время вместе с супругом Игорем Макаровым и дочерью Машей. При этом знаменитость не рассказала о том, чем они занимались. Исходя из внешнего вида можно предположить, что они отправились на прогулку или посетили спортивное мероприятие, об этом говорит стиль одежды. Все члены семьи имели удобный и практичный образ.

Напомним, Лера Кудрявцева не раз признавалась в том, что ей крайне сложно дается разлука с ребенком. Звезде регулярно приходится оставлять Машу с няней, однако она каждый раз корит себя за то, что график вынуждает ее уделять наследнице недостаточно времени. Именно поэтому знаменитость старается наверстать упущенное при каждой возможности.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:14

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