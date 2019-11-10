Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и дочерью
Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказал о том, как прошел ее уикенд. Знаменитость провела «семейный выходной» вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью Машей, однако звезда не рассказала, чем они занимались.
Совсем недавно Лера Кудрявцева вернулась из Италии. Во время отпуска телеведущая вместе с мужем Игорем Макаровым провела время в своем любимом городе – Риме. Пока супруги отдыхали за границей, за их дочерью Машей следила няня. Вернувшись в Москву знаменитость преступила к активным съемкам в телепрограммах.
Несмотря на это Лера Кудрявцева находит в своем загруженном графике возможность для того, чтобы проводить время с семьей. В этот раз звезда устроила для себя «семейный выходной». Телеведущая провела время вместе с супругом Игорем Макаровым и дочерью Машей. При этом знаменитость не рассказала о том, чем они занимались. Исходя из внешнего вида можно предположить, что они отправились на прогулку или посетили спортивное мероприятие, об этом говорит стиль одежды. Все члены семьи имели удобный и практичный образ.
Напомним, Лера Кудрявцева не раз признавалась в том, что ей крайне сложно дается разлука с ребенком. Звезде регулярно приходится оставлять Машу с няней, однако она каждый раз корит себя за то, что график вынуждает ее уделять наследнице недостаточно времени. Именно поэтому знаменитость старается наверстать упущенное при каждой возможности.
Совсем недавно Лера Кудрявцева вернулась из Италии. Во время отпуска телеведущая вместе с мужем Игорем Макаровым провела время в своем любимом городе – Риме. Пока супруги отдыхали за границей, за их дочерью Машей следила няня. Вернувшись в Москву знаменитость преступила к активным съемкам в телепрограммах.
Несмотря на это Лера Кудрявцева находит в своем загруженном графике возможность для того, чтобы проводить время с семьей. В этот раз звезда устроила для себя «семейный выходной». Телеведущая провела время вместе с супругом Игорем Макаровым и дочерью Машей. При этом знаменитость не рассказала о том, чем они занимались. Исходя из внешнего вида можно предположить, что они отправились на прогулку или посетили спортивное мероприятие, об этом говорит стиль одежды. Все члены семьи имели удобный и практичный образ.
Напомним, Лера Кудрявцева не раз признавалась в том, что ей крайне сложно дается разлука с ребенком. Звезде регулярно приходится оставлять Машу с няней, однако она каждый раз корит себя за то, что график вынуждает ее уделять наследнице недостаточно времени. Именно поэтому знаменитость старается наверстать упущенное при каждой возможности.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:14