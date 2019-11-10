Названа неожиданная польза брусники для здоровья человека





Представители Университета Темпера отметили, что в бруснике содержатся такие полезные микроэлементы, как ресвератрол, кверцетин, кемферол и проантоцианидины. В результате проведенного эксперимента с участием лабораторных мышей выяснилось, что ягода может влиять на организм более существенно, чем считалось ранее. Она обладает сильными антисептическими и антиоксидантными свойствами, что помогает в лечении воспалительных процессов. В рамках исследования мышей разделили на две группы, где одних животных кормили жирами и углеводами, а другим к корму дополнительно давали бруснику в виде порошка.В итоге грызуны, употребляющие добавку, медленнее набирали вес. Также они показали улучшение показателей холестерина и сахара в крови.